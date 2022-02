Padel:federazione internazionale, 'ci sarà circuito globale'

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Nasce un nuovo circuito globale di padel che vedrà la partecipazione dei migliori giocatori del mondo. Lo ha annunciato la Federazione internazionale presieduta dall'italiano Luigi Carraro. Il circuito globale - che sarà l'unico ufficiale e beneficerà di un'importante partnership strategica con Qatar Sports Investment (QSI) - sarà interamente regolato dalla FIP (anche ai fini del calcolo dei punti validi per la classifica ufficiale per i giocatori) e sarà articolato in un calendario globale di competizioni nazionali ed internazionali completamente nuovo - compresi 4 tornei della massima categoria ("major") - che si svolgeranno in giro per il mondo. Per ciascuno dei primi due anni (2022 e 2023), è previsto un numero minimo di 10 tornei - con un primo "major" già a marzo - che diventeranno più di 25 a partire dal 2024.

"Oggi è un giorno storico per il padel che, per la prima volta, sarà interamente regolato e professionalizzato a livello globale - il commento di Luigi Carraro - Finalmente il nostro sport sarà libero di costruire il proprio futuro; è intenzione della FIP sviluppare il padel in ogni angolo del mondo e a tutti i livelli, incluso lo sport di base e di puro dilettantismo, i settori giovanili e la pratica a livello professionistico. I nostri giocatori e le nostre federazioni saranno finalmente posti al centro dello sviluppo e della gestione dello sport. E non potremmo essere più fortunati nell'avere al nostro fianco un partner strategico così esperto, innovativo e creativo come QSI, che porterà questo sport al suo massimo livello".

"E' giunto il momento di presentare ai fan di tutto il mondo questo gioco meraviglioso - le parole di Nasser Al-Khelaifi, presidente di Qatar Sports Investments - e questi atleti incredibili, così che il padel possa finalmente raggiungere il suo massimo potenziale commerciale e sportivo sotto il controllo e la gestione della Federazione Internazionale di Padel. QSI è fiero di contribuire alla definizione del futuro a lungo termine del padel". Per Alejandro Galán, presidente della Professional Players Association "questa nuova avventura rappresenta un cambiamento epocale per il nostro sport che raggiungerà il suo massimo livello". (ANSA).