Tennis: Australia, americana Collins raggiunge Barty in finale

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Danielle Collins, n.30 del mondo, è in finale agli Open d'Australia. Per la statunitense, 28 anni, è la prima volta in un torneo del Grande Slam. In semifinale ha battuto la polacca Iga Swiatek (n.9) 6-4, 6-1. Per il titolo affronterà l'australiana Ashleigh Barty, n.1 del ranking.

