Fed Cup: Italia-Francia ad Alghero il 15/16 aprile

(ANSA) - ALGHERO, 25 GEN - Pasqua con il grande tennis internazionale in Sardegna: a nove anni di distanza dalla storica finale con la Russia a Cagliari, torna nell'isola la Fed Cup, ora Billie Jean King Cup, la massima competizione a squadre del tennis femminile. In campo, questa volta ad Alghero, il 15 e 16 aprile, le nazionali di Italia e Francia per una sfida che vale l'accesso alle fasi finali della Coppa.

La più attesa è Camila Giorgi, numero 33 al mondo. Con lei dovrebbero esserci Jasmine Paolini, Martina Trevisan e Sara Errani. Ma attenzione alle francesi guidate da Alize Cornet, numero 61 al mondo, ma destinata a scalare le classifiche dopo l'exploit agli Australian Open.

L'Italia ha vinto quattro volte la Fed cup, l'ultima volta proprio in Sardegna con una sfida decisa proprio da una vittoria di Sara Errani: finì 4-0 con festa finale al campo centrale al termine del doppio (vinto da Pennetta-Knapp) a risultato già acquisto. "Un ringraziamento alla Regione e al Comune - spiega Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis - è una sfida che arriva in un momento storico in cui stiamo raggiungendo risultati straordinari a livello individuale. E in cui il padel sta diventando un vero e proprio fenomeno sociale".

Grandi eventi con la racchetta in Sardegna negli ultimi tre anni: dalla Coppa Davis con la Corea del Sud nel 2020, agli Atp 250 dì Pula e Cagliari. Per il padel Sardegna ormai tappa fissa del World padel tour e delle Cupra finals.

Alghero - da anni teatro degli appuntamenti del circuito mondiale del tennis in carrozzina - sarà per la seconda volta sede di un match azzurro: nel 2007 la nazionale maschile di Davis vinse 4-1 sul Lussemburgo. (ANSA).