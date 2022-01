Australia: Barty in semifinale senza fatica

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Ashleigh Barty ha dominato l'americana Jessica Pegula (6-2, 6-0) ed in semifinale degli Open d'Australia affronterà un'altra americana, Madison Keys.

"Sono felice di essere stata aggressiva sul dritto, anche se ho commesso qualche errore", ha detto la n.1 del mondo, impressionante fin dall'inizio del torneo nel quale ha trascorso una media di circa 1 ora in campo in ciascun turno.

La 25enne australiana aveva raggiunto le semifinali di Melbourne nel 2020 e perso ai quarti nel 2021. Da allora "sono diventata più completa, ho più esperienza per gestire le diverse situazioni che si presentano". Vincitrice di due titoli del Grande Slam (Roland-Garros 2019 e Wimbledon 2021), sta inseguendo il suo primo titolo major in Australia.

L'incontro con Pegula (n.21) è stato a senso unico: la statunitense ha perso subito il servizio e non ha più visto la luce, pur avendo un break point sul 2-1. Alla Barty sono bastati 63 minuti per chiudere il match. (ANSA).