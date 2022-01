La bielorussa Aryna Sabalenka, n.2 del mondo, è stata eliminata negli ottavi degli Open d'Australia dall'estone Kaia Kanepi (n.115) con il punteggio di 5-7, 6-2, 7-6 (10/7). Kanepi, 36 anni, non aveva mai superato il terzo turno a Melbourne. Mercoledì affronterà la polacca Iga Swiatek (n.9) per un posto in semifinale.