Sinner felice, sto alzando il livello del mio tennis

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Sento di aver alzato il livello del mio tennis, rispetto alle sfide precedenti". Jannik Sinner è soddisfatto per aver raggiunto i quarti degli Aus Open, e lo e' ancora di piu' in prospettiva. "L'aspetto più importante di questa vittoria - ha detto l'azzurro dopo il successo su De Minaur - è stata la mia capacità di trovare una soluzione alle difficoltà iniziali. Non era un match facile, lui è un giocatore incredibile e quando gioca in casa diventa ancora più difficile da battere". Sinner ai quarti incontrerà Tsitsipas o Fritz. "Sto già pensando a recuperare in vista della prossima partita. Ora la più importante diventa quella". (ANSA).