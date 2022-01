Rafa Nadal ai quarti degli Australian Open per la quattordicesima volta in carriera: lo spagnolo ha battuto in tre set ( 7-6, 6-2, 6-2) il francese Mannarino.

Affronterà Shapovalov, che ha eliminato a sorpresa il numero tre del mondo Zverev con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3. Tra le donne fuori Badosa e Sakkari.