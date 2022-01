Tennis: Australia; dopo Berrettini anche Sinner agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Dopo Matteo Berrettini anche Jannik Sinner approda per la prima volta agli ottavi di finale degli Australian Open, primo Slam del 2022. Il 20enne di Sesto Pusteria, n.10 del ranking mondiale e 11 del seeding ha superato in quattro set con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-3, 6-1 il giapponese Taro Daniel, n.120 del ranking, passato attraverso le qualificazioni (dove ha messo in fila tre italiani: Arnaboldi, Moroni e Caruso). (ANSA).