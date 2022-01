Tennis: Serena Williams entra nel mondo degli NFT con Sorare

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Serena Williams entra nel mondo degli NFT. Infatti è stato annunciato l'ingresso della fuoriclasse del tennis, ex n.1 del mondo, nel board di Sorare, la startup francese per il gioco del fantacalcio con blockchain che ha recentemente chiuso un finanziamento da 680 milioni di dollari.

Serena Williams si unisce a Sorare in un momento di forte espansione sul mercato statunitense, e da questo momento fornirà consulenza al cda dell'azienda, specie sullo sviluppo del rapporto con gli atleti e sulla strategia che l'azienda dovrà adottare per espandersi in nuove categorie sportive con l'obiettivo di rendere più inclusivo e diversificato il Web3, la nuova generazione della rete fondata sulla blockchain. Per il 2022, infatti, l'azienda che conta più di un milione di utenti e che ha stretto accordi con 230 squadre di calcio in tutto il mondo, mira ad espandersi negli sport femminili e in nuove categorie sportive.

"Gli NFT hanno il potenziale per essere lo strumento che porterà equità e investimenti negli sport femminili - il commento di Serena Williams -. Sono entusiasta di iniziare a lavorare al fianco di Nicolas Julia e di tutto il team di Sorare, perché capiscono il rapporto tra atleti e fan come nessun altro nel settore, e credo che Sorare definirà la cultura e il tono del futuro dell'intrattenimento sportivo".

"Serena è una delle figure più importanti dello sport e della cultura, che ha ridefinito la figura dell'atleta e dell'imprenditore moderno - le parole d Nicolas Julia, Ceo di Sorare -, anche grazie al successo senza precedenti dei suoi investimenti in diverse nuove realtà. La consulenza strategica che Serena porterà nella costruzione di uno dei più iconici marchi di intrattenimento sportivo è inestimabile. Sono entusiasta di averla nel team". (ANSA).