Tennis, Australia: Raducanu fuori a 2/o turno, ko con la Kovinic

(ANSA-AFP) - MELBOURNE, 20 GEN - Emma Raducanu, numero 18 del mondo e vincitrice a sorpresa degli ultimi Us Open di tennis, è stata eliminata al secondo turno degli Australian Open, a Melbourne. La britannica è stata battuta dalla montenegrina Danka Kovinic, numero 98 della classifica Wta, per 6-4, 4-6, 6-3. La Kovinic adesso affronterà la rumena Simona Halep, numero 15 del ranking mondiale, o la brasiliana Beatriz Haddad (83), nel tentativo di qualificarsi per gli ottavi dello Slam.

In campo maschile il numero 2 del mondo, e favorito del torneo, Daniil Medvedev ha battuto Nick Kyrgios (115) per 7-6 (7-1), 6-4, 4-6, 6-2. L'australiano che si sta riprendendo dal punto di vista atletico dopo il Covid, e che ha giocato pochissimo dall'inizio della pandemia nel 2020, è riuscito a strappare solo un set, ma il russo è apparso nettamente superiore. Nel terzo turno, il finalista dell'edizione 2021 in Australia affronterà l'olandese Botic Van de Zandschulp (57).

