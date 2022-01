Sinner si promuove, Daniel? Ha battuto Murray, sarà dura

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Jannik Sinner è riuscito a qualificarsi, per la prima volta, al terzo turno dell'Open d'Australia grazie al successo in tre set sullo statunitense Steve Johnson, con una prestazione che lo altoatesino ritiene più che buona. "Non è stato facile giocare contro di lui. Ha una prima di servizio difficile da leggere, era importante rispondere bene e ci sono riuscito - ha detto l'azzurro in conferenza stampa -. Sono stato bravo a farlo muovere e a mescolare le carte, poi ho sfruttato bene le opportunità che ho avuto per ottenere i break".

Sinner deve incontrare il giapponese Taro Daniel, che ha sconfitto Andy Murray in tre set. "Si trova al terzo turno perché se lo è meritato giocando bene, non si va avanti in uno slam per caso - ha affermato in merito all'avversario -. Uno come Andy Murray lo devi battere e lui ci è riuscito, io no. Poi non sapevo che nelle qualificazioni ha battuto addirittura tre italiani, dovrò stare attento". "A questo livello comunque tutte le partite sono difficili - ha proseguito -. Sono favorito, è vero, ma solo sulla carta. Bisogna tener conto di tanti fattori.

Quelli atmosferici, ad esempio: ancora non so se farà caldo o se tirerà vento. Sfrutterò la giornata di domani per prepararmi al meglio e farmi trovare pronto". (ANSA).