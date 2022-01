Tennis: Australia, Nadal batte Hanfmann ed è al terzo turno

(ANSA) - MELBOURNE, 19 GEN - Rafael Nadal ha superato il secondo turno degli Open d'Australia battendo in tre set (6-2, 6-3, 6-4) il tedesco Yannick Hanfmann (n.126), che si è comunque ben difeso. "Oggi il suo livello era molto più alto di quanto indichi la sua classifica", ha sottolineato il 35enne spagnolo, n.5 del mondo, parlando del suo avversario.

Ora Nadal affronterà il russo Karen Khachanov (30/o) o il francese Benjamin Bonzi (63/o) per un posto negli ottavi di finale.

Nel 1/o turno Nadal aveva eliminato l'americano Marcos Giron (n.66), ben impressionando in occasione del ritorno in Major, dopo mesi di cure per un infortunio al piede, poi il Covid contratto a dicembre. Di fronte ad Hanfmann è apparso molto solido durante le 2h42' che la partita è durata, sia fisicamente che nella qualità di gioco.

Avanza anche Miomir Kecmanovic (n.77), beneficiario dell'espulsione del connazionale Novak Djokovic che avrebbe dovuto affrontare al via. Si è qualificato al terzo rund a spese dell'americano Tommy Paul (41/o al mondo) 7-6 (7/9), 7-5, 7-6 (8/10). Nel prossimo turno incrocerà l'italiano Lorenzo Sonego (n.26). (ANSA).