Tennis: Australia; Giorgi, contenta del mio gioco solido

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "Sono davvero felice, perché ho giocato un ottimo match. Sono stata molto solida, a un livello di gioco elevato. C'era molto vento, ma non gli abbiamo dato troppo peso. Il duello è stato troppo intenso per pensare al resto". E' soddisfatta di come ha affrontato il suo incontro Camila Giorgi, l'unica ad avanzare delle tre azzurre scese oggi in campo agli Open d'Australia, dove ha battuto in due set la ceca Tereza Martincova.

Al prossimo turno la tennista marchigiana affronterà la n.1 del mondo, l'australiana Ashleigh Barty: "Mi aspetto un grande match. Non penso alle nostre sfide passate, perché ogni partita fa storia a sé. Credo sarà un duello completamente diverso rispetto ai precedenti. Devo cercare di pensare soltanto al mio gioco, e vedremo come andrà" ha concluso Giorgi. (ANSA).