Tennis: Australia; Berrettini rassicura, problema superato

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "Ho recuperato completamente dal problema avuto al primo turno, ora mi sento molto meglio.

Durante l'incontro non è stato quello il motivo del mio toilet break". Matteo Berrettini, superato il secondo turno degli Open d'Australia ai danni dello statunitense Stefan Kozlov, ha rassicurato sulla salute del proprio intestino.

"In generale credo di non aver giocato il miglior match della mia vita, ma è stato anche merito del mio avversario, un giocatore pericoloso. Non l'avevo mai affrontato. Kozlov è come un ragno, che tesse la sua ragnatela, e io mi sono lasciato intrappolare - ha spiegato il romano - Ma col passare dei minuti ho iniziato a giocare sempre meglio, prendendo confidenza col suo metodo. Alla fine ha anche avuto dei crampi. Sono stato superiore dal punto di vista fisico". (ANSA).