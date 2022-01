Open d'Australia, Berrettini soffre ma batte Kozlov

Matteo Berrettini, n.7 del ranking mondiale e del tabellone agli Open d'Australia, ha dovuto faticare più del previsto per superare in quattro set (6-1, 4-6, 6-4, 6-1), dopo oltre due ore e mezza di gioco, la wild card statunitense Stefan Kozlov (n.169). Dopo i problemi di stomaco che lo avevano afflitto nel primo turno contro Nakashima, testimoniati da un'eloquente 'grazie Imodium' scritto sull'obiettivo della telecamera a incontro terminato, questa volta il messaggio è stato rassicurante: "Oggi tutto bene!".



Accedono al terzo turno degli Australian Open di tennis gli azzurri Lorenzo Sonego e Camila Giorgi. Il 26enne torinese n.26 Atp e 25ma testa di serie ha battuto il tedesco Oscar Otte (n.96) in 4 set: 2-6 6-2 6-3 6-1 il punteggio finale. La 30enne maceratese n.33 Wta e 30 del seeding ha invece eliminato 6-2 7-6(7-2) la 27enne ceca Tereza Martincova (n.47). Si fermano al secondo turno invece le altre due italiane Martina Trevisan (n.111) e Lucia Bronzetti (n.142). La 28enne fiorentina è stata battuta 6-0 6-3 dalla 24enne spagnola Paula Badosa (n.6), mentre la 23enne romagnola ha ceduto 6-1 6-1 alla 25enne padrona di casa e n.1 al mondo Ashleigh Barty.



Rafael Nadal ha superato il secondo turno degli Open d'Australia battendo in tre set (6-2, 6-3, 6-4) il tedesco Yannick Hanfmann (n.126), che si è comunque ben difeso. "Oggi il suo livello era molto più alto di quanto indichi la sua classifica", ha sottolineato il 35enne spagnolo, n.5 del mondo, parlando del suo avversario. Ora Nadal affronterà il russo Karen Khachanov (30/o) o il francese Benjamin Bonzi (63/o) per un posto negli ottavi di finale. Nel 1/o turno Nadal aveva eliminato l'americano Marcos Giron (n.66), ben impressionando in occasione del ritorno in Major, dopo mesi di cure per un infortunio al piede, poi il Covid contratto a dicembre. Di fronte ad Hanfmann è apparso molto solido durante le 2h42' che la partita è durata, sia fisicamente che nella qualità di gioco. Avanza anche Miomir Kecmanovic (n.77), beneficiario dell'espulsione del connazionale Novak Djokovic che avrebbe dovuto affrontare al via. Si è qualificato al terzo rund a spese dell'americano Tommy Paul (41/o al mondo) 7-6 (7/9), 7-5, 7-6 (8/10). Nel prossimo turno incrocerà l'italiano Lorenzo Sonego (n.26).



La detentrice degli Open d'Australia, Naomi Osaka, n.14 del ranking, si è sbarazzata in 65 minuti dell'americana Madison Brengle (n.54), sconfitta in due set (6-0, 6-4), nel secondo turno dello slam. "Sono felice perché ultimamente ho lavorato molto sulla risposta del servizio" ha commentato la 24enne giapponese, che ora affronteà un'altra statunitense, Amanda Anisimova (n.60) per un posto neglio ottavi, dove potrebbe incrociare la strada della N.1 del mondo Ashleigh Barty. Osaka, ex numero 1 del mondo, ha vinto quattro titoli del Grande Slam: l'Australian Open nel 2019 e nel 2021, così come gli US Open nel 2018 e nel 2020. Dopo il titolo a Melbourne, ha avuto un 2021 psicologicamente difficile, ammettendo ad aver sofferto di depressione. Si è quindi ritirata prima del secondo round al Roland-Garros e ha rinunciato a Wimbledon. Ha poi concluso la sua stagione, dopo la sua eliminazione al terzo round agli US Open di settembre.