Tennis, Australia: Seppi si ferma, sconfitto da Majchrzak

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Finisce l'avventura di Andreas Seppi, n.101 del ranking, agli Australian Open di tennis. A Melbourne l'azzurro è stato sconfitto dal polacco Kamil Majchrzak, n.107 dell'Atp, che si è imposto in 3 tre set per 6-1, 6-1, 7-5.

Majchrzak è alla terza presenza a Melbourne e non aveva mai superato un turno. Per Seppi, invece, questa era la 66/a presenza consecutiva in uno Slam (la 67/a complessiva). (ANSA).