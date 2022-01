Tennis: Sinner rientra in top ten, Nadal 5/o guadagna un posto

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Risale nella quinta posizione del ranking del tennis lo spagnolo Rafa Nadal oggi all'esordio a Melbourne per gli Australian Open. Il maiorchino allunga la striscia record a 852 settimane consecutive in top ten sopravanzando il russo Andrey Rublev. Stabile in settima posizione, Matteo Berrettini - entrato in top ten nel novembre 2019 - distanziato di 217 punti dal moscovita. L'Italtennis ritrova due giocatori fra i primi dieci con il ritorno di Jannik Sinner al decismo posto.

CLASSIFICA ATP - TOP TEN 1. Novak Djokovic (Ser) 11015 punti 2. Daniil Medvedev (Rus) 8935 3. Alexander Zverev (Ger) 7970 4. Stefanos Tsitsipas (Gre) 6540 5. Rafael Nadal (Spa) 4875 (+1) 6. Andrey Rublev (Rus) 4785 (-1) 7. Matteo Berrettini (Ita) 4568 8. Casper Ruud (Nor) 4155 9. Félix Auger-Aliassime (Can) 3608 10. Jannik Sinner (Ita) 3390 (+1) (ANSA).