Tennis: Australia; Fognini e Paolini fuori al primo turno

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Arriva quasi a sorpresa l'eliminazione al 1° turno di Fabio Fognini, che ha ceduto 6-1, 6-4, 6-4 all'olandese Tallon Griekspoor. Il n. 32 ATP, alla presenza numero sedici in tabellone con quattro qualificazioni agli ottavi (2014, 2018, 2020 e 2021), era reduce dalla finale in doppio persa a Sydney con Bolelli.

Prima eliminazione tra le donne: Jasmine Paolini, n.52 WTA,ha ceduto nettamente 6-1, 6-3 alla romena Elena-Gabriela Ruse, n.72 del ranking. La 24enne di Bucarest è esordiente assoluta a Melbourne.

Impresa di Lucia Bronzetti, promossa dalle qualificazioni e per la prima volta in gara nel main draw di uno Slam. La 23enne di Villa Verucchio, n.142 WTA (best ranking proprio questa settimana), ha battuto in rimonta 3-6, 6-2, 6-3, in un'ora e 49 minuti di gioco, la russa Varvara Gracheva, n.78 del ranking, centrando la sua prima vittoria in uno Slam. (ANSA).