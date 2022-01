Tennis: Australia; torna la sfida Djokovic-Medvedev

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Gli Australian Open, primo slam dell'anno, già da settimane sta facendo parlare di sé per la questione legata a Novak Djokovic. Il numero 1 del mondo, che per gli esperti di Sisal Matchpoint è il grande favorito per la vittoria finale a 2,50, ancora non sa se potrà partecipare, nonostante sia stato sorteggiato nel tabellone principale, visto che la decisione del governo australiano continua a slittare.

Djokovic non solo è il giocatore ad aver vinto più titoli in Australia, ben nove, ma da tre anni è il padrone assoluto del Melbourne Park. L'ultimo tennista a battere il serbo nella terra dei canguri è stato il sudcoreano Chung Hyeon che, nel 2018, si impose a sorpresa in tre set. Il principale avversario di Nole è Daniil Medvedev, numero 2 del mondo, che si presenta a Melbourne per prendersi la rivincita del 2021 quando venne battuto proprio da Djokovic nell'atto conclusivo del torneo. Al pari del tennista serbo, Medvedev è dato vincente a 2,50.

Il terzo incomodo rimane Alexander Zverev ancora a caccia del suo primo titolo dello Slam. Il tedesco, numero 3 del mondo e vincitore nel 2021 delle Olimpiadi di Tokyo e delle Atp Finals, cerca il colpo grosso per iniziare la stagione da protagonista.

Zverev vuole scrivere la storia diventando il secondo tedesco a trionfare agli Australian Open dopo Boris Becker, vincitore nel 1991 e nel 1996: un'impresa che si gioca a 4,00.

Gli italiani iniziano la stagione da outsider. Jannik Sinner, uscito dalla Top 10, è apparso in grande forma durante la ATP Cup e punta a confermarsi tanto che il suo successo negli Australian Open è offerto a 20. Parte leggermente più indietro Matteo Berrettini, il cui trionfo pagherebbe 25 volte la posta, che a Melbourne punta a migliorare il quarto turno dell'anno scorso quando fu costretto al ritiro nella sfida contro Tsitsipas. Il tennista romano, attuale numero 7 del mondo, esordirà contro l'americano Brandon Nakashima