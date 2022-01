Tennis: Atp Sydney; Sonego eliminato ai quarti

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - L'azzurro Lorenzo Sonego è stato eliminato nei quarti di finale del torneo Atp di Sydney, battuto in tre set dal russo Aslan Karatsev, col punteggio 6-2, 3-6, 6-2.

Il tennista torinese è partito male cedendo la battuta già in avvio ed ancora nel settimo gioco. Anche nel secondo parziale ha perso subito il servizio ma ha messo subito a segno il contro-break e nell'ottavo game si è ripetuto pareggiando poco dopo il conto dei set. Nella frazione decisiva, il 28enne di Vladikavkaz ha richiesto un medical time out per un problema muscolare, ma poi ha infilato quattro game di fila e chiuso il match.

In semifinale, il russo affronterà lo statunitense Maxime Cressy. Nell'altra sfida per accedere alla finale, il britannico Andy Murray se la vedrà con lo statunitense Reilly Opelka.

(ANSA).