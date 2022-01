Tennis: Australia; Djokovic resta testa serie n.1 del torneo

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Nonostante non sia ancora certo di potervi partecipare, Novak Djokovic sarà la testa di serie n.1 degli Open d'Australia che iniziano il 17 gennaio. Il serbo, 34 anni, punta quest'anno a Melbourne non solo al 10° successo nel torneo, ma anche alla 21° vittoria in un evento del Grande Slam, che costituirebbe un record. Ma la presenza di Djokovic, non vaccinato contro il Covid, può ancora essere messa in dubbio se le autorità australiane decideranno di annullare il suo visto d'ingresso nel Paese, ottenuto grazie ad un'esenzione medica.

Nel tabellone maschile al settimo posto c'è Matteo Berrettini, all'undicesimo Jannik Sinner.

In campo femminile, l'australiana Ashleigh Barty, numero 1 al mondo che ha appena vinto il torneo di Adelaide, dimostrando il suo ritorno in forma dopo un 2021 complicato, è la grande favorita di questo primo appuntamento del Grande Slam che sogna di vincere in casa. Immediatamente alle sue spalle la bulgara Aryna Sabalenka e la spagnola Garbine Muguruza. (ANSA).