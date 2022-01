Nadal 'ora è giusto che Djokovic giochi Australian Open'

(ANSA-AFP) - ROMA, 10 GEN - "La cosa più giusta è che Djokovic giochi agli Australian Open, dal momento che la giustizia ha parlato" ordinando il suo rilascio dal centro di detenzione dove era alloggiato al suo arrivo nel Paese. E' il parere del campione spagnolo di tennis Rafa Nadal. "Anche se su certe cose posso essere d'accordo o meno con Djokovic - aggiunge alla radio spagnola Onda Cero - la giustizia ha parlato e credo che è la cosa più giusta" per il numero 1 del mondo, che vuole entrare in Australia ma non e' vaccinato contro il Covid (ANSA-AFP).