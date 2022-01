Tennis: Nadal in finale a Melbourne contro Cressy

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Per il suo ritorno dopo cinque mesi senza competizioni e otto giorni prima dell'inizio degli Australian Open, Rafael Nadal si è qualificato per la finale del torneo ATP 250 di Melbourne, dove affronterà il qualificato francese naturalizzato statunitense Cressy (n.112). Fuori dai giochi dalla semifinale persa al Roland Garros lo scorso giugno - ad eccezione di due partite giocate all'inizio di agosto a Washington - a causa di un infortunio e poi contagiato dal Covid-19 a fine dicembre, Nadal, ora n. 6, sta facendo passi da gigante. Oggi ha sconfitto il finlandese Emil Ruusuvuori (n.95) 6-4, 7-5 in quasi due ore, a due giorni dalla sua prima vittoria d'annata nel 2022 contro il lituano Ricardas Berankis (n.104) 6-2, 7-5. "È un grande ritorno per me dopo sei mesi senza gare - ha detto lo spagnolo - Ci sono ovviamente cose che devo fare meglio. Dopo una lunga assenza, sei ancora un po' preoccupato per quello che potrebbe succedere, ma il mio corpo resiste".

Nell'altra semifinale, Cressy ha sorpreso il bulgaro Grigor Dimitrov (n.28) 7-5, 7-6 e si è qualificato per una finale per la prima volta in carriera, a 24 anni. Nella Rod Laver Arena di Melbourne, Nadal punterà all'89° titolo domenica. (ANSA).