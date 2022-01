Messaggio Djokovic, grazie a chi mi dà sostegno

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Novak Djokovic, bloccato in un albergo a Melbourne in attesa del ricorso contro il respingimento alla frontiera, ringrazia chi "in giro per il mondo" lo sta sostenendo. "Grazie alla mia famiglia, ai miei cari, alla Serbia e a tutte le brave persone nel mondo che mi hanno inviato il loro sostegno. Grazie a Dio per la salute", ha scritto in un messaggio in serbo su Instagram. Questo supporto, "lo sento ed è molto apprezzato", ha scritto anche in inglese.

Il serbo n.1 al mondo dovrà attendere lunedì prossimo in una sorta di 'semidetenzione' per sapere potrà restare o meno in Australia e prendere parte agli Australian Open. (ANSA).