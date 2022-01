Media Australia: visto vietato, Djokovic deve lasciare Paese

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Novak Djokovic, numero 1 del tennis mondiale, è stato informato che il suo visto è stato rifiutato e che in giornata sarà espulso dall'Australia. Gli avvocati di Djokovic impugneranno la decisione delle autorità locali. Lo scrivono The Age e Sydney Morning Herald. Il serbo è rimasto bloccato per diverse ore in aeroporto a Melbourne, dove avrebbe dovuto prendere parte agli Australian Open. (ANSA).