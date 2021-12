Tennis: anche Paire positivo, Australian Open a rischio

(ANSA-AFP) - ROMA, 29 DIC - Lo stillicidio di annunci di positività al covid tra i tennisti prosegue anche oggi, con il francese Benoit Paire, n.46 al mondo, che si è autodenunciato sui social con un posto piuttosto esplicito ("Ciao mi chiamo Benoit Paire e per la 250/a volta sono positivo. Francamente, non ne posso più di questo covid di m...!!"). Ora è a rischio anche per l'Australian Open, al via il 17 gennaio, anche perchè Paire ammette che "con tutte queste quarantene in una stanza d'hotel non mi sento molto bene con la testa".

In Australia intanto cresce la preoccupazione in vista del primo major stagionale, coll'idolo di casa Nick Kyrgios che ha lanciato un appello a Rafa Nadal e Novak Djokovic a partecipare.

"Sarebbe un disastro se mancassero tutti tre i big" del tennis mondiale, ha sottolineato. Se Roger Federer è ancora fermo dopo l'operazione ad un ginocchio, Nadal ha contratto il Covid-19 e Djokovic non ha confermato se andrà in Australia per partecipare alla Atp Cup e all'Open. (ANSA-AFP).