Tennis: Thiem rinuncia agli Australian Open

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - L'austriaco Dominic Thiem, ex n.3 al mondo, non parteciperà agli Australian Open, che iniziano il 17 gennaio. "Con la mia squadra abbiamo riflettuto e deciso di modificare il mio programma per l'inizio dell'anno. Inizierò la stagione al Cordoba Open in Argentina a fine gennaio, quindi non giocare agli Australian Open a Melbourne", ha reso noto sui suoi account Twitter e Instagram il 28enne, attualmente 15/o del ranking Atp.

Sofferente per un infortunio ad un polso negli ultimi sei mesi, Thiem ha già saltato il torneo di Abu Dhabi a dicembre e anche l'Atp Cup a squadre di Sydney, al via sabato prossimo. Il vincitore degli Us Open 2020, tuttavia, ha dichiarato che il suo polso "è in condizioni ottimali" e che si allena "normalmente con un'ottima intensità". (ANSA).