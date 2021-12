Tennis: ranking Atp; l'Italtennis saluta un super 2021

In attesa della partenza della nuova stagione l'ultima classifica del 2021 è praticamente una fotocopia di quella precedente (una sola variazione nella top 300 nel ranking pubblicato tra Natale e Capodanno), con la soddisfazione per l'Italtennis di salutare l'anno con due suoi esponenti nell'elite del tennis mondiale.

In vetta c'è Novak Djokovic, che termina per la settima volta l'anno sul trono (un record): il 34enne serbo, diventato numero 1 del mondo per la prima volta il 4 luglio 2011 e al suo quinto periodo in cima al ranking, dopo aver strappato a Roger Federer il record all-time porta a 353 le sue settimane complessive da numero 1.

Sono 2900 i punti di vantaggio sul russo Daniil Medvedev, a sua volta seguito dal tedesco Alexander Zverev, che dopo il trionfo alle ATP Finals di Torino è a 800 punti dalla seconda poltrona, dove non si è mai accomodato prima. Quindi al quarto posto il greco Stefanos Tsitsipas, operatosi al gomito destro il mese scorso, a precedere il russo Andrey Rublev, quindi lo spagnolo Rafa Nadal (a sua volta allunga la striscia record a 849 settimane consecutive in top ten), gli ultimi due risultati positivi al Covid dopo l'esibizione ad Abu Dhabi.

Poi, stabile in settima posizione, Matteo Berrettini - entrato in top ten nel novembre 2019 -, distanziato di 307 punti dal mancino di Manacor. All'ottavo posto (a 408 punti dall'azzurro) il norvegese Casper Ruud, semifinalista a Torino, seguito dal polacco Hubert Hurkacz, con a chiudere l'elite del circuito mondiale appunto Jannik Sinner, a coronamento di un'annata da protagonista - anche in Davis - per il 20enne di Sesto Pusteria. E' praticamente congelato anche il resto del ranking maschile visto che si sono disputati solo alcuni tornei del circuito ITF mentre l'attività ATP, compresi i challenger, riprende la prossima settimana, la prima di gennaio.

Classifica top 10: 1 Djokovic, Novak (SRB) 11.540 punti 2 Medvedev, Daniil (RUS) 8.640 3 Zverev, Alexander (GER) 7.840 4 Tsitsipas, Stefanos (GRE) 6.540 5 Rublev, Andrey (RUS) 5.150 6 Nadal, Rafael (ESP) 4.875 7 BERRETTINI, Matteo (ITA) 4.568 8 Ruud, Casper (NOR) 4.160 9 Hurkacz, Hubert (POL) 3.706 10 SINNER, Jannik (ITA) 3.350.