Covid: tennis; dopo Nadal, anche Shapovalov positivo

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Il tennista canadese Denis Shapovalov ha annunciato sui social di essere positivo al Covid-19. Una scoperta fatta al suo arrivo a Sydney, dove intendeva prepararsi per partecipare alla Atp Cup e agli Australian Open.

Il n.14 al mondo è reduce torneo-esibizione di Abu Dhabi, dove ha affrontato anche Rafa Nadal, il quale è risultato positivo cinque giorni fa. Stessa sorte hanno subito due giocatrici impegnate nel Mubadala world tennis championship, la svizzera Belinda Bencic e la tunisina Ons Jabeur.

"Sto rispettando tutti i protocolli e sono attualmente in isolamento - ha spiegato Shapovalov -. Al momento ho sintomi lievi e non vedo l'ora di tornare in campo, quando sarà possibile farlo in sicurezza". Difficile che riesca ad essere in campo per l'Atp Cup, al via tra una settimana. (ANSA).