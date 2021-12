Berrettini 'ora sto bene, giocherò in Australia'

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Sto bene, giocherò regolarmente Atp Cup ed Australian Open". Dopo la rinuncia per infortunio alle Atp finals di novembre a Torino, Matteo Berrettini fa chiarezza sulle sue condizioni fisiche e anticipa che rientrerà per i prossimi tornei di gennaio. Proprio sulla questione della vaccinazione anti Covid, richiesta dal governo australiano, e dopo il caso Djokovic, il numero 7 Atp ha detto la sua.

"Per me vaccinarsi è la cosa giusta da fare per far ripartire il mondo", ha spiegato il 25enne romano in una intervista in diretta YouTube e Facebook a Sporface. "Ho la mia idea sui vaccini, ma - ha sottolineato - è un discorso che apre tantissime parentesi ed io sono un tennista, quindi preferisco parlare di tennis. L'anno scorso però abbiamo sperimentato qualcosa di difficile, due settimane di quarantena come quelle del 2021 non le auguro a nessuno. Io mi sono vaccinato e credo che da quel momento le cose siano andate meglio, quindi ritengo sensata la richiesta del governo australiano" in vista dei tornei di inizio 2022. (ANSA).