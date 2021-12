Covid: Raducanu positiva, rinuncia a torneo Abu Dhabi

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - La vincitrice dell'US Open 2021, Emma Raducanu, è risultata positiva al Covid-19 e pertanto non prenderà parte al Mubadala World Tennis Championship, torneo esibizione in programma questa settimana ad Abu Dhabi. La 19enne britannica avrebbe dovuto affrontare giovedì prossimo la campionessa olimpica Belinda Bencic, invece dovrà rispettare un periodo di isolamento negli Emirati, dove era già arrivata.

La prima qualificata a vincere un torneo del Grande Slam - con il successo su Leylah Fernandez nella finale degli US Open a Flushing Meadows - ha lavorato con un nuovo allenatore, Torben Beltz, per preparare quella che sarà la sua prima stagione completa nel circuito Wta. Se non dovesse essere fermata dal contagio, Raducanu ha in programma di raggiungere al più presto l'Australia per preparare il primo slam 2022. (ANSA).