Coppa Davis 2022: Italia con Slovacchia nel turno preliminare

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - L'Italia affronterà la Slovacchia nel turno preliminare della Coppa Davis 2022, in programma il 4 e 5 marzo prossimi. Gli azzurri guidati da Filippo Volandri giocheranno in trasferta. E' quanto stabilito dal sorteggio effettuato a Madrid prima della finale tra Russia e Croazia.

Al turno preliminare prenderanno parte 24 nazioni: 14 delle 18 squadre classificate dal terzo al 18/o posto nel 2021 - compresa quindi l'Italia - e dieci nazioni che si sono qualificate nel World Group I. Alle Finals di Madrid sono qualificate di diritto le due finaliste dell'edizione in corso e la Serbia e la Gran Bretagna, che sono state selezionate per una wild card tra le altre 16 squadre classificate nel 2021.

Queste le altre sfide del turno preliminare: Francia-Ecuador; Spagna-Romania; Finlandia-Belgio; Usa-Colombia; Olanda-Canada; Brasile-Germania; Ungheria-Australia; Norvegia-Kazakhstan; Svezia-Giappone; Argentina-Repubblica Ceca; Corea-Austria. (ANSA).