Polacca Swiatek cambia allenatore, 'per evolvermi'

La tennista polacca Iga Swiatek ha annunciato, con un post sui suoi profili social, di aver deciso di cambiare allenatore, Piotr Sierzputowski, "per evolversi".

"Dopo più di cinque anni ho deciso di terminare la mia collaborazione con il mio allenatore Piotr Sierzputowski - ha scritto su Instagram la polacca - Questo cambiamento è davvero impegnativo per me e questa decisione non è stata facile. Ho scoperto che a volte nella nostra vita professionale abbiamo bisogno di cambiamenti per svilupparci di più, evolvere e incontrare altre persone con le quali creeremo una cooperazione per le prossime fasi del nostro sviluppo".

"Vorrei ringraziarti coach per tutto quello che hai fatto per me - scrive ancora Swiatek che però non ha detto chi sarà il nuovo nuovo allenatore -. Ci siamo dati tanto e spero che continueremo a crescere con questa esperienza che abbiamo maturato insieme. Ti devo molto e apprezzo davvero il tempo che abbiamo trascorso insieme. Tutti quegli anni ci hanno permesso di essere nel posto in cui sono ora". "Suppongo che tu possa avere domande su cosa sarà dopo. Ho tutto ciò di cui ho bisogno per poter lavorare e vorrei concentrarmi sulla mia pre-stagione senza alcuna pressione esterna. Spero che lo capirai" conclude.

