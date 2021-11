Tennis: Davis; Volandri, orgoglioso dei miei azzurri

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - "Sono orgoglioso del mio team, perché i ragazzi hanno dato tutto. Abbiamo provato a vincerla, al termine di una settimana difficile". Filippo Volandri chiude nella notte di Torino l'avventura azzurra in Coppa Davis.

"Tutte le squadre che abbiamo trovato questa settimana a Torino hanno un doppio eccezionale - il commento del capitano dell'Italia alla sconfitta di Fognini-Sinner, decisiva contro la Croazia - Compresi i croati, che sono addirittura numeri 1 al mondo. Per cercare di essere tranquilli dovevamo portare a casa entrambi i singolari, e questo inevitabilmente creava tensione.

Proprio questo è accaduto a Lorenzo Sonego".

"Come prima esperienza da capitano, posso solo essere orgoglioso di tutti loro - la conclusione di Volandri - Abbiamo messo un primo mattoncino di qualcosa di importante che costruiremo nel tempo". (ANSA).