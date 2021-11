Tennis, Davis: Sinner batte Isner, Italia-Usa 2-0

Una prova di forza assoluta per Jannik Sinner, il quale bissa il successo di Lorenzo Sonego e permette all'Italia di portarsi sul 2-0 nel confronto contro gli Usa. L'azzurro vince 2-0 contro John Isner, la sfida si conclude dopo appena 62 minuti di gioco. E i parziali di 6-2, 6-0 testimoniano la grandissima prova dell'altoatesino, sostenuto dal pubblico del Pala Alpitour di Torino.

C'è un cambio dell'ultimo minuto in casa Italia: l'allenatore Volandri ha scelto Musetti, e non Bolelli come ipotizzato alla vigilia, per far coppia con Fognini nel doppio. La sfida tra Italia e Usa è attualmente sul 2-0 per la squadra azzurra, che ha vinto entrambi i singoli con Sonego e Sinner.