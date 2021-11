Tennis: Coppa Davis; Alcaraz positivo al Covid, dà forfait

(ANSA-AFP) - TORINO, 25 NOV - Il baby fenomeno del tennis spagnolo Carlos Alcaraz è risultato positivo al Covid-19 è costretto a dare forfait per per la fase finale di Coppa Davis, iniziata oggi tra Madrid, Innsbruck (Austria) e Torino (Italia).

"Sono risultato positivo al Covid-19 oggi, il che mi impedirà di giocare la Coppa Davis che tanto mi ha fatto sognare", si rammarica Alcaraz, spiegando che in questa fase "ho dei sintomi lievissimi". In un altro comunicato, la federazione di tennis spagnola ha reso noto un caso positivo, messo quindi in isolamento, nella squadra iberica, senza specificarne l'identità, e ha aggiunto che "il resto dei membri del team è stato sottoposto questo pomeriggio a un nuovo test PCR ", senza indicare quando si attendono i risultati. (ANSA-AFP).