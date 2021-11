Super Tennis Awards, Sinner è il giocatore dell'anno

Un premio speciale alla carriera a Giampiero Galeazzi, ritirato dal figlio Gianluca, e una canzone interpretata dal vivo al pianoforte da Ron. Si è aperta così la cerimonia della quarta edizione dei Super Tennis Awards, questa sera a Torino. Sul palco degli Oscar del tennis italiano anche la nazionale azzurra di Coppa Davis, che nei prossimi giorni sarà impegnata proprio a Torino. A vincere il premio come Giocatore dell'anno il campione azzurro reduce dal torneo dei Maestri, Jannik Sinner. Miglior giocatrice Camila Giorgi, a Matteo Berrettini, primo italiano in finale a Wimbledon, il riconoscimento Impresa dell'anno. Miglior torneo, neanche a dirlo, le Nitto Atp Finals di Torino, mentre il premio Next Gen è andato a Flavio Cobolli e Lucia Bronzetti.