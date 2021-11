Atp Finals: Cozzoli, "successo mondiale per made in Italy"

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "La Società Sport e salute è orgogliosa di aver svolto un importante ruolo operativo nell'organizzazione delle Finals, che hanno fatto registrare un successo mondiale dello sport italiano e del made in Italy, e di aver collaborato proficuamente con la Federazione italiana tennis". Lo ha detto il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A., Vito Cozzoli, facendo un bilancio delle Nitto Atp Finals di Torino.

"Lo sport di alto livello, come sottolineato nell'incontro con gli organismi sportivi piemontesi, è un volano per lo sport di base. E con le Finals di Torino ne abbiamo avuto la prova", ha concluso Cozzoli. (ANSA).