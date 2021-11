Coppa Davis: Sonego, a Torino l'Italia è favorita

"Mi sto allenando tanto, perché devo essere pronto. Siamo una squadra molto affiatata, tutti molto amici, molto legati. È una cosa molto sentita in Italia, sappiamo che ci sarà il pubblico tutto dalla nostra parte e questo è molto bello. Siamo tra le favorite per poter vincere".

A una settimana dall'inizio del girone torinese della Coppa Davis, è fiducioso Lorenzo Sonego, il giovane tennista di casa che in questi giorni segue da vicino un altro torneo, le Nitto Atp Finals, per le quali è anche brand ambassador di Lavazza.

"Abbiamo due giocatori top 10 - sottolinea - , due che sono nei 30, quindi siamo forti e puntiamo a fare il massimo e vivere questa esperienza al massimo". Tra i rivali più temibili per l'Italia, secondo Sonego, ci sono gli Usa, "un avversario molto difficile. Ultimamente tutti i giocatori americani stanno facendo dei passi da gigante, stanno vincendo tanti tornei, hanno due giocatori che hanno un grandissimo servizio, come Isner e Opelka, che son sempre difficili da incontrare, e Fritz che è salito molto e sta facendo ottimi risultati".