Atp Finals: Zverev vince e va in semifinale, Sinner fuori

Alexander Zverev vince contro Hubert Hurkacz e si qualifica per la semifinale. Il tennista tedesco batte l'avversario in un'ora e quattro minuti, con i parziali di 6-2, 6-4. Con questa vittoria, Zverev si guadagna il passaggio del turno e affronterà Novak Djokovic. Si spengono così i sogni di Jannik Sinner, che anche nel caso in cui dovesse battere Daniil Medvedev nella sfida di questa sera saluterebbe comunque le Atp Finals di Torino.