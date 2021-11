Atp Finals: tifo da star per Sinner, show al Pala Alpitour

Il Pala Alpitour di Torino riserva una accoglienza da vera star a Jannik Sinner, sceso in campo per la sua seconda prova alle Nitto Atp Finals. Applausi, urla, bandiere tricolore che sventolano, smartphone che hanno ripreso senza sosta per non perdersi neanche un minuto dell'ingresso in campo del campione azzurro, subentrato al compagno di squadra Matteo Berrettini dopo il suo ritiro. Per lui la sfida con il numero 2 al mondo Daniil Medvedev. E anche se per il ventenne di San Candido non c'è la possibilità di accedere alla semifinale, dopo la sconfitta nel pomeriggio di Hubert Hurkacz, il pubblico di Torino è deciso a sostenerlo fino in fondo e a godersi ogni punto.

Ad assistere al match, oltre al compagno di squadra Lorenzo Sonego, anche l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, che al suo arrivo al Pala Alpitour è stato coinvolto in una breve sessione fotografica nel campo di allenamento, nelle vesti di giudice di sedia. Durante la giornata, sul campo centrale si è anche tenuta una cerimonia di saluto ai cinque giocatori che hanno chiuso la carriera nel 2021, Paolo Lorenzi, Steve Darcis, Martin Klizan, Julian Knowles e Viktor Troicki.