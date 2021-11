Tennis, Federer: 'Torno in campo nell'estate del 2022'

"Conto di ritornare alle competizioni per l'estate 2022, ma i prossimi quattro o cinque mesi saranno decisivi". Impegnato in una delicata riabilitazione del ginocchio destro, Roger Federer punta a tornare alle competizioni nell'estate del 2022, escludendo così di partecipare agli Australian Open, in un'intervista alla Tribune de Genève. "La verità - aggiunge - è che sarei incredibilmente sorpreso di giocare a Wimbledon, in altre parole l'Australia non è nemmeno presa in considerazione", ha detto l'icona svizzera del tennis, 40 anni ad agosto. "La fine è vicina, ma voglio provare ancora a giocare qualche grande incontro'.