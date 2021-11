Atp Finals: Ruud rimonta e batte 2-1 l'esordiente Norrie

In rimonta, Casper Ruud batte 2-1 Cameron Norrie, all'esordio alle Atp Finals come sostituto dell'infortunato Stefanos Tsitsipas. Il norvegese parte malissimo, perdendo il primo set 1-6, poi si riprende e trionfa con i parziali di 6-3, 6-4. Ruud avrà l'occasione di agguantare le semifinali nell'ultima gara del girone, in programma venerdì contro Andrej Rublev.