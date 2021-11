Berrettini "mie Atp Finals finiscono qui". Al suo posto Sinner

"Ho pensato, riflettuto, pianto e alla fine deciso... Le mie finals finiscono qui, sono distrutto, mai avrei pensato di dover rinunciare all'evento tennistico più importante mai tenutosi in Italia in questo modo": comincia così il lungo post social di Matteo Berrettini in cui annuncia il ritiro dalle Atp Finals di Torino.

Berrettini non scenderà dunque in campo questa sera contro il polacco Hubert Hurkacz. Al suo posto un altro italiano, Jannik Sinner, che entra in gioco in quanto riserva. "La verità è che per quanto io avessi voluto giocare davanti a voi ancora una volta, ho sentito e quindi deciso che il mio corpo non è pronto ad affrontare le sfide che ho davanti - ammette il tennista romano - e dire che sono triste non renderebbe giustizia allo stato d'animo in cui sono, mi sento derubato di qualcosa che ho conquistato con anni di sforzi e sudore. Non è stata una decisione facile, ma sono convinto che sia la migliore per me e per la mia carriera. Grazie del vostro continuo sostegno e delle migliaia di messaggi che mi avete mandato, mi avete emozionato".