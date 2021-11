Ranking Wta: Raducanu entra in top 20, Barty resta prima

La britannica Emma Raducanu è entrata per la prima volta nella top 20 mondiale della classifica Wta, ancora dominata da Ashleigh Barty. Sono poche variazioni in classifica: il circuito femminile si è fermato una settimana per far posto alla Billie Jean King Cup (ex Fed Cup), vinta dalla Russia, che non fa guadagnare punti Wta.

Ashleigh Barty rimane la numero 1 del mondo, seguita dalla bielorussa Aryna Sabalenka e dalla ceka Barbora Krejcikova.

Unici cambi nella top 10 sono la polacca Iga Swiatek, che ha guadagnato un posto (9/o), seguita dalla spagnola Paula Badosa che ha fatto il suo primo ingresso nella top 10.

Tra le azzurre Camila Giorgi è salita di due posizioni (è 34/a) mentre Jasmine Paolini resta stabile 51/a.