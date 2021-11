Ranking Atp: Zverev scavalca Tsitsipas, Sinner è 10/o

Il tedesco Alexander Zverev torna dopo oltre due anni al terzo posto del ranking mondiale Atp, ancora dominato da Novak Djokovic, che ieri ha vinto per la sesta volta il Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il serbo si è così assicurato di terminare la stagione in cima alla classifica per la settima volta nella sua carriera, un record che gli consente di superare l'americano Pete Sampras.

Daniil Medvedev, sconfitto ieri in finale da Djokovic, resta in seconda posizione mentre Stefanos Tsitsipas scende al quarto posto, seguito dal russo Andrey Rublev che ha scavalcato Rafael Nadal, ora sesto, fuori gioco per infortunio. Matteo Berrettini rimane al settimo posto, subito davanti a Casper Ruud.

Jannik Sinner, già fuori dai magnifici otto qualificati per le Atp Finals di Torino, perde una posizione. Il 20enne di Sesto Pusteria, entrato lunedì scorso per la prima volta nella top 10, al 9/o posto, da oggi è infatti decimo. Lo ha superato Hubert Hurkacz, semifinalista all'Atp 1000 Parigi-Bercy, torneo dove l'allievo di Piatti è invece stato eliminato al secondo turno dal baby fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz.

Lorenzo Musetti guadagna nove posizioni, ora è 58/o, mentre Gianluca Mager avanza di due (64/o). Ranking invariato per Lorenzo Sonego (27/o) e Fabio Fognini (37/o).