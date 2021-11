Djokovic batte Medvedev e vince Masters di Parigi

Novak Djokovic ha vinto il torneo Masters 1000 di Parigi Bercy, battendo in tre set il russo Daniil Medvedev col punteggio di 4-6, 6-3, 6-3. Per il n.1 uno al mondo è la sesta vittoria nel torneo e la 37/a in un Masters, un successo che dimostra il suo ottimo stato di forma in vista delle Atp Finals che cominciano domenica prossima a Torino.

Il serbo si è preso anche una parziale rivincita su Medvedev, che battendolo nella finale dell'Us Open aveva infranto il suo sogno di completare il Grande Slam. Djokovic ha comunque dovuto impegnarsi dopo aver perso il primo set ma nei seguenti due ha trovato le giuste misure e sfruttato anche la scarsa vena odierna del russo al servizio. Anche Medvedev sarà a Torino e avrà magari l'occasione di rifarsi nel tornao che chiude la stagione.