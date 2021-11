Parigi: Hurkacz in semifinale, Sinner fuori dalle Finals

Sfuma per il momento il sogno di vedere Jannik Sinner accanto a Matteo Berrettini tra i magnifici otto che si sfideranno alle Atp Finals di Torino. Hubert Hurkacz ha infatti conquistato l'ottavo e ultimo posto utile per qualificarsi grazie ai punti ottenuti vincendo i quarti - per 6-2, 6-7, 7-5 - del torneo Atp 1000 di Parigi-Bercy contro James Duckworth.

Ora l'altoatesino, che si è iscritto all'Atp 250 di Stoccolma della settimana prossima, punta ad arrivare al Palasport olimpico come prima riserva, davanti a Cameron Norrie.

Tsitsipas, n.4, mercoledì scorso si è ritirato dal Masters parigino per un'infiammazione al braccio.