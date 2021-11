Parigi: Ruud batte Giron e vola alle Atp Finals

Il norvegese Casper Ruud è il settimo qualificato per le Nitto ATP Finals a Torino. Decisivo il 6-2 6-1 negli ottavi del Masters 1000 di Parigi-Bercy sullo statunitense Marcos Giron. Hanno contato i punti ottenuti dal norvegese, primatista per trofei conquistati nel circuito ATP nel 2021, nei tre piccoli tornei sulla terra battuta dopo Wimbledon. L'en plein tra Bastad, Gstaad e Kitzbuhel, oltre a una serie costante di piazzamenti nei grandi tornei, ha fatto la differenza. E gli hanno permesso di diventare il primo norvegese a qualificarsi nella storia del torneo.

Hubert Hurkacz può diventare l'ottavo. Al polacco manca infatti una sola vittoria, dopo la rimonta sul tedesco Dominik Koepfer.

Con questa vittoria, rinforza il suo ottavo posto nella Race to Turin a 3.135 punti, 120 in più di Jannik Sinner. Hurkacz sfiderà James Duckworth che ha vinto 7-6(6) 6-4 il derby australiano contro Alexei Popyrin e raggiunto il suo primo quarto di finale in carriera in un Masters 1000.