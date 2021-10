Tennis: Sinner in semifinale a Vienna, battuto Ruud

Jannick Sinner si è qualificato per le semifinali del torneo Atp di Vienna battendo il norvegese Casper Ruud, n.8 del mondo, per 7-5 6-1 in un match dei quarti di finale.

In semifinale Sinner affronterà l'americano Frances Tiafoe, che oggi ha battuto l'argentino Diego Schwartzman . "Mi piace molto giocare qui a Vienna, mi piace la gente e mi sono emozionato anche se oggi non era facile - ha detto Sinner dopo il match -. Qui ci sono le condizioni perfette per quei giocatori che colpiscono la pallina in modo pulito, e così ho fatto. Però ci sono sempre margini di miglioramento, quindi vediamo cosa succede nel prossimo match".